“الحبوب” تطرح مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن شعير

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم, عن مناقصتها الثالثة لهذا العام 2017م لاستيراد 1.5 مليون طن شعير علفي, للتوريد خلال الفترة يولية – أغسطس2017 بواقع 25 باخرة موزعة بموانئ المملكة على البحر الاحمر والخليج العربي.

وأوضحت مؤسسة الحبوب أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه. يذكر أن المؤسسة قامت بترسيه توريد دفعتين هذا العام من الشعير العلفي بإجمالي 3.01 مليون طن.