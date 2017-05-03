(الحج والعمرة) تعزز خدمة الحاج شرف ومسؤولية

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

عززت وزارة الحج والعمرة برامج فعالياتها في مبادرة (خدمة الحاج شرف.. أمانة.. مسؤولية… ) وهي مبادرة أطلقتها الوزارة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي وشعاره لهذا العام 1438هـ (كيف نكون قدوة؟) حيث وجه معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بتعزيز الأعمال الهادفة إلى تكريس ثقافة خدمة ضيوف الرحمن في نفوس المواطنين والمقيمين في منطقة مكة المكرمة بما يتفق وأهداف رؤية المملكة 2030 عبر مجموعة من الفعاليات والبرامج تنفذ من قبل العاملين في منظومة الحج والعمرة التي تشرف عليها الوزارة (مؤسسات أرباب الطوائف، النقابة العامة للسيارات، شركات العمرة، شركات حجاج الداخل، شركات نقل الحجاج والمعتمرين، الموظفين الرسميين والموسميين التابعين للوزارة) بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية مع بعض الوزارات والأجهزة الحكومية والخاصة لتوسعة نطاق مشاركة أبناء البلد الأمين في هذه المبادرة.

وتتضمن المبادرة برنامج تدريبي بعنوان (خدمة الحاج شرف.. أمانة.. مسؤولية) موجه للمعلمين والمعلمات والكشافة بهدف توعية الطلاب والطالبات، بخدمة ضيوف الرحمن ، بما يمكنهم من خدمة ضيوف الرحمن وفق أسس منهجية وأساليب علمية وفق حقائب تدريبية وتوعوية تتضمن برامج تعريفية عامة عن مكة المكرمة: وتشمل (فضائلها، مقوماتها الدينية والتاريخية والحضارية، المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في منظومة الحج والعمرة ونبذة عامة عن نشأتها ومهامها، ملامح عامة عن أهم مشروعات التحول الوطني ذات الصلة بتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة)، بهدف تنمية الجانب المعرفي لدى المتلقي وتعزيز حصيلته من المعلومات الهامة والصحيحة التي قد يحتاج إليها خلال تواصله وخدمته لضيوف الرحمن كما تتضمن الحقائب التدريبية والتوعية أدبيات التعامل مع ضيوف الرحمن (الابتسامة، الاحترام، الأمانة، أدب الحوار، القدوة الحسنة في المظهر والتعامل…الخ) وكذلك تعزيز ثقافة العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن.

وتستهدف برامج وزارة الحج والعمرة في هذه المبادرة منطلقات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ في تطوير خدمة الحاج والمعتمر والتوعية بكيفية التعامل مع أدوات التقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن ومنها (تطبيقات الهواتف الذكية المخصصة لخدمات الحج والعمرة، التعامل مع الخرائط الرقمية، التعرف على المواقع الإلكترونية للجهات ذات العلاقة.