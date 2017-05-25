الحكومة اليمنية تؤكد وقوفها مع البحرين في تصديها للأعمال ‏الإرهابية ‏

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أكدت الحكومة اليمنية وقوفها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها للإجراءات التي ‏تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.‏

وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية البحرينية في حملتها ‏للتصدي للعناصر الإرهابية والهاربين من العدالة وآخرها الحملات الأمنية في قرية ‏الدراز، أثبتت كفاءة تلك الأجهزة ويقظتها العالية في ردع تلك العناصر التي تستهدف أمن ‏وسلامة البحرين.‏

وأعربت في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رفض اليمن ‏للأعمال التي تستهدف أمن وسلامة البحرين، مؤكدة إدانتها للقوى التي تقف خلفها وتساندها ‏من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة.‏

وأعلنت الخارجية اليمينة تضامنها الكامل مع المصابين من رجال الأمن البحريني الذين ‏يتصدون ببسالة لمحاولات قوى الإرهاب للنيل من البحرين.‏مع البحرين في تصديها للأعمال ‏الإرهابية