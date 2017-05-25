الحكومة اليمنية تؤكد وقوفها مع البحرين في تصديها للأعمال الإرهابية
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أكدت الحكومة اليمنية وقوفها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها للإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية البحرينية في حملتها للتصدي للعناصر الإرهابية والهاربين من العدالة وآخرها الحملات الأمنية في قرية الدراز، أثبتت كفاءة تلك الأجهزة ويقظتها العالية في ردع تلك العناصر التي تستهدف أمن وسلامة البحرين.
وأعربت في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رفض اليمن للأعمال التي تستهدف أمن وسلامة البحرين، مؤكدة إدانتها للقوى التي تقف خلفها وتساندها من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأعلنت الخارجية اليمينة تضامنها الكامل مع المصابين من رجال الأمن البحريني الذين يتصدون ببسالة لمحاولات قوى الإرهاب للنيل من البحرين.مع البحرين في تصديها للأعمال الإرهابية
التصنيف: دولية
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