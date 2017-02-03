الحكومة اليمنية تندد بصمت (الغذاء العالمي)
عدن- واس
نددت الحكومة اليمنية بصمت برنامج الغذاء العالمي، عن إصدار أي موقف إزاء استمرار مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، في احتجازها ونهبها لمساعدات الإغاثة المخصصة للمتضررين داخل البلاد.
وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، برنامج الغذاء العالمي التصرف بحزم تجاه ما تقوم به المليشيا والإفراج عن معونات حجزتها مؤخرًا كانت في طريقها إلى مدينة تعز المحاصرة.
ودعا المسؤول اليمني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية كل المنظمات بإدانة تلك الأفعال والضغط على الجماعات لإيقاف تصرفاتها وممارستها بحق السكان في تعز المحاصرين, محملاً المليشيا الانقلابية المسؤولية عن اختراقها لكل القوانين والاتفاقيات الدولية واحتجازها للمساعدات الإغاثية المخصصة للنازحين.
ميدانيا أحكمت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، سيطرتها على مواقع جديدة في منطقة” قيفة” التابعة لمديرية رداع وسط اليمن.
وأفاد مصدر محلي أن المقاومة تمكنت من تحرير موقع ” السميط ” في بلاد الجوف بالكامل.
وأشار المصدر في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن التقدم المحرز جاء إثر اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة، بين مقاتلي المقاومة الشعبية، وميلشيات الحوثي والمخلوع صالح.
وبين المصدر أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى ففي صفوف المليشيات، فيما لاذا الباقون منهم بالفرار.
الوسوم:الغذاء العالمي
التصنيف: محليات
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