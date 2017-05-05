الحملة السعودية تغيث 800 لاجئ سوري

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عمان- واس

تستكمل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع أطقم الأواني المنزلية وملحقاتها بالإضافة إلى حقيبة العناية الشخصية للأشقاء اللاجئين السوريين في منطقة التن اوز التركية ، ضمن المحطة الــ 124 من مجموعة البرامج الاغاثية للحملة للموسم الحالي والمتمثلة بـ ” شقيقي سفرتك هنيه ” و”شقيقي صحتك غالية “حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع خلال هذه المحطة 885 لاجئاً سورياً.

وأكد مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة ، أن الحملة بأذن الله ستستمر من خلال هذه المشروعات الموسمية باستهداف آلاف الأسر السورية اللاجئة في الداخل التركي والنازحه منها في الداخل السوري ، مشيراً إلى أن العمل يجري وفقاً للبرنامج المعد خصيصاً لهذه التوزيعات لضمان تقديم المساعدات الاغاثية لأكبر قدر ممكن من الأشقاء السوريين .

بدوره أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان ، أن الحملة ملتزمة باذن الله في السعي لتذليل العقبات والحد من معاناة الأشقاء السوريين من خلال استمرار برامجها في مختلف المحاور الإنسانية الطبية منها والتعليمية والغذائية والإيوائية والاجتماعية والموسمية.