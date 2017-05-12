الحملة السعودية تواصل المساعدات للاجئين السوريين

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كهرمان مرش – واس

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا ضمن محطتها رقم ” 127 ” توزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين في تركيا التي تشمل أطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية وذلك في محافظة كهرمان مرش التركية .

وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات نحو 1809 مستفيدين بواقع 281 أسرة وذلك من خلال البرامج الاغاثية التي أطلقتها الحملة خلال هذا الموسم وهي ” شقيقي سفرتك هنيه ” و ” شقيقي صحتك غالية ” .

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن مكتب الحملة مستمر منذ أشهر في تنفيذ مجموعة من البرامج الاغاثية لصالح الاشقاء من النازحين واللاجئين السوريين وذلك نظرا لما لمسته الحملة من حاجة ماسة لديهم والنقص الكبير في المواد الأساسية للأسرة التي من شأنها أن تعينهم على التعايش مع مثل هذه الظروف الصعبة .

من جانبه أفاد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن تعدد المشاريع الإنسانية في الحملة السعودية يأتي بهدف تأمين المتطلبات المعيشية للأشقاء السوريين في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها لما لها من أثر إيجابي كبير لديهم خصوصا في ظل التراجع الكبير في المساعدات الانسانية في الآونة الاخيرة من قبل بعض المنظمات الإنسانية الدولية بسبب طول الازمة وزيادة الاحتياجات .

واكد أن الحملة السعودية تولي المشاريع الاغاثية بجميع محاورها اهتماما كبيرا حيث تتبنى الحملة المشاريع الأكثر أهمية للشقيق السوري للمساعدة في سد احتياجاتهم الضرورية ، لافتا النظر إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرص على تأمين الاشقاء السوريين بالمستلزمات الاغاثية بجميع محاورها الطبية والإيوائية والاجتماعية و الموسمية والغذائية و التعليمية ليتمكنوا من التغلب على مصاعب الحياة في بيئة اللجوء .