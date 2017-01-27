العدد 21920 30 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الحملة السعودية توزع مساعدات لـ 2986 لاجئا سوريا في الأردن

0 تعليق 106 مشاهدة
الحملة السعودية توزع مساعدات لـ 2986 لاجئا سوريا في الأردن
شارك عبر واتساب

عمّان – واس

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، المساعدات الإغاثية على 2986 لاجئًا سوريًا، في محافظة المفرق الأردنية، وذلك من خلال محطتها الـ 56، من مشروع ” شقيقي دفؤك هدفي 4″.

وعملت الحملة خلال هذه المحطة على تأمين المستلزمات الشتوية من البطانيات و الكنزات و السترات و قبعات الرأس و ملابس الأطفال، وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها الشخص في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة، والتي تتسم بالبرودة الشديدة.
وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، أن الحملة تعمل على تنفيذ مشروع ” شقيقي دفؤك هدفي 4 “؛ وفقًا لإستراتيجية شاملة تضمن توسيع نطاق التوزيع على الأسر السورية، والقاطنين في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري، وذلك من خلال تكثيف الجهود لإيصال الخدمات الإنسانية للأسر السورية الأشد احتياجاً.
وأوضح السمحان، أن هذه الجهود الإغاثية تؤكد اهتمام المملكة العربية السعودية في المجال الإنساني، مستمدة ذلك من مبادئها الدينية والأخلاقية والإنسانية، التي ينتهجها ولاة أمر هذه البلاد، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله .

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق