الحملة السعودية توفر المياه النقية للسوريين

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عمان – واس

وفرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مياه الشرب الصحية للأشقاء النازحين السوريين وذلك من خلال محطات لتنقية المياة تعمل ضمن أعلى معايير الجودة وأفضل الأجهزه والمعدات على الشريط الحدودي السوري المحاذي للجمهورية التركية.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن المتطلبات الإغاثية التي يحتاجها الشقيق السوري في المناطق الحدودية السورية التركية خصوصاً المخيمات العشوائية كبيرة وتشمل كافة المتطلبات الحياتية من ماء وغذاء ولباس وبناء عليه عملت الحملة السعودية على توفير محطات لتنقية المياة ضمن مشروع “شقيقي إشرب نقياً ” لتوفير مياة الشرب الصحية للشقيق السوري وقد تم التنسيق مع هيئة الإغاثة الإنسانية ” IHH ” في تشغيل هذه المحطات.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن مشروع “شقيقي إشرب نقياً” يعد من المشاريع التنموية الرائدة في العمل الإنساني وواحد من ثمار الأعمال الخيرية التي يقدمها الشعب السعودي الكريم لأشقائة من الشعب السوري العزيز، موضحاً أن معدل الإنتاج اليومي من المياه المعقمة والصالحة للشرب هو 20 ألف متر مكعب من خلال محطات التنقية التي يتم العمل فيها في الداخل السوري.