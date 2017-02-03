الحملة السعودية : مساعدات لـ 1023 عائلة سورية

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عمّان- واس

وزعت الحملة الوطنية السعودية المساعدات الإغاثية على 1023 عائلة سورية بواقع 6138 لاجئًا سوريًا في مدينتي (البقاع وسير الضنية) اللبنانيتين ,وذلك ضمن المحطتين ال 65 و ال 66 من البرامج الشتوية ” شقيقي دفؤك هدفي 4″ و ” شقيقي صحتك غالية” و “شقيقي سفرتك هنيئة ” .

وأشار مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال إلى أن المساعدات الإغاثية التي توزع على اللاجئين السوريين شملت الأسر الأكثر حاجة والتي تم الكشف عنها من قبل كادر الحملة الوطنية في لبنان، منوهًا إلى أن هذا التوزيعات ستصل بعون الله إلى المناطق الأخرى من المدن اللبنانية التي يتواجد بها اللاجئون السوريون محتويه على احتياج الأسرة السورية من البطانيات و الملابس و الكنزات و قبعات الرأس وخلافة من المواد التي يحتاجونها للدفء بالإضافة إلى أطقم الأواني المنزلية و حقيبة العناية الشخصية .

وأوضح المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان بدوره أن الحملة لا تتأخر في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء اللاجئين السوريين في جميع مناطق تواجدهم ، وقد تم إطلاق البرنامج الشتوي “شقيقي دفؤك هدفي 4 ” إيمانًا من الحملة بضرورة الوقوف و مساندة الشقيق السوري في ظل هذه الظروف الصعبة خصوصًا مع طول الأزمة وتراجع الدعم.