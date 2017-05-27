الحنيذ بالمرح يتصدر قائمة السفرة الرمضانية في جنوب جدة

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جدة – البلاد

“اللحم المندي” و “الحنيذ” على المرخ من أشهر الوجبات في رمضان عند أهل الجنوب ولا يكاد يدخل شخص المطعم الا ويسأل عنها، ولكن الغريب في الأمر أن هذه الوجبة الدسمة يحرص البعض على وجودها بشكل اساسي في وجبة الافطار وقال أحد الطهاة في أحد المنادي وهو عبده القرني:

أما عن الرحب فأوضح انه مضمون اذا تم التقسيم باتقان، ويكون الربح في التيس الصغير افضل من الكبير، بهامش ربح لا يقل عن 200 ريال في التيس الواحد.

مشيرا ان الحنيذ على المرخ هو الأكثر طلبا من المندي ويحتاج تجهيزه الى وقت مبكر من وقت الظهيرة يبدأ الاعداد حتى يكون بعد صلاة العصر كل شيء جاهزا ويعرض للبيع وأكد القرني أن الاحياء الجنوبية في جدة هي الاكثر في شراء اللحوم بمختلف اصنافها، وتعتبر القرصان والفتة باللحم والمرق وجبة لذيذة لا تقاوم لمن يعرفها.