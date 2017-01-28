الخارجية تودع سفير اسبانيا

شارك عبر واتساب

الرياض- واس

‎أقامت وزارة الخارجية أمس الأول حفل غداء وداعي لسفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خواكين بيرث بيلانويبا, وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة.

‎وقام وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين بتسليم سفير مملكة إسبانيا درع الوزارة تقديراً لجهوده الطيبة في تقوية العلاقات بين بلاده والمملكة خلال فترة عمله.

وعبر السفير الإسباني من جهته عن عميق شكره وامتنانه مؤكداً أنه كان سعيداً في عمله لدى المملكة مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين.

‎حضر الحفل عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة.