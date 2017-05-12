الخدمة المدنية تدعو لشغل 4543 وظيفة صحية

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الرياض- البلاد

دعت وزارة الخدمة المدنية المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها سواءً كانت درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 15/ 8 / 1438هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (4543) وظيفة شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين (رجال، نساء)، فيما مواعيد تقديم الطلبات في نظام جدارة يكون من خلال الدخول على رابط التقديم : www.mcs.gov.sa ، حيث تكون الفترة الزمنية للتقديم ( الرجال : من 18- 19 / 8 / 1438هـ ، والنساء : من 20- 21 / 8 / 1438هـ)، وستكون فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة .