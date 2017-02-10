الخدمة المدنية تعرف بلائحة الأداء الجديدة

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مكة المكرمة – البلاد

افتتح الوكيل المساعد للتخطيط وتطوير الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية الدكتور محمد بن أحمد العبيدي أمس ورشة العمل التعريفية الثالثة بلائحة الأداء الجديدة والنماذج التابعة لها، بحضور مدير عام فرع الوزارة المكلف بمنطقة مكة المكرمة الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر ومسؤولي الموارد البشرية وشؤون الموظفين في الجهات الحكومية وذلك في القاعة الكبرى بمقر معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وفي مستهل الورشة رحب الدكتور رافت بن اسماعيل بدر بالحضور والمشاركين ، مؤكداً أن هذه الورشة تسعى إلى التعريف الشامل بلائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة والدليل الإرشادي الخاص بها، والتي سبق وأن صدرت موافقة معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج عليها، التي سوف تحل بدلاً من لائحة تقويم الإداء الوظيفي الصادرة بالقرار الوزاري لمعالي وزير الخدمة المدنية رقم (51934) وتاريخ 30/12/1426هـ، وذلك ضمن اطار برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، المتضمن الموافقة على الرؤى والأهداف الرئيسية لوزارة الخدمة المدنية.

وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، وكان الأول منها بعنوان إدارة الأداء بمفهومها الجديد والنماذج الخاصة بها، قدمه الدكتور محمد العبيدي، تلى ذلك المحور الثاني للورشة الذي تناول شرح لائحة ادارة الاداء الوظيفي الجديدة ونماذجها الخاصة قدمه أخصائي الموارد البشرية عبدالرحمن بن حسن الشمري، فيما كان المحور الثالث والاخير للورشة والذي جاء بعنوان كيفية تحديد الاهداف وإعداد ميثاق الأداء والذي قدمه فراس العبداللطيف، ثم دارت بعد ذلك جلسات نقاش تخللها طرح الأسئلة من قبل الحضور والإجابة عليها.