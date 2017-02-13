(الخطر المتنكر) .. فلم يفضح علاقة (إيران) بـ(داعش)

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جدة ــ البلاد

تستعد لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية “سابراك” لبث فلم وثائقي جديد بعنوان “الخطر المتنكر” يكشف خطر دولة إيران على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وارتباط داعش بإيران.

وحسب المعلومات المتوافرة فإن الفلم الذي تم إنتاجه من قبل “مارجن سكوب” التي تعد ذراع الأفلام الوثائقية التابعة لـ”سابراك” سيكون لمدة 60 دقيقة. وسيتم عرضه على 4 قنوات تلفزيونية أمريكية ,بالإضافة إلى 8 منصات أمريكية للأفلام الوثائقية.

وسيعرض الفلم لقاءات مع العديد من المسؤولين والباحثين الأمريكان ومنهم مايكيل فلين مستشار الأمن القومي الأمريكي في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالإضافة إلى مايكل ليدين المستشار السابق لمجلس الأمن القومي الأمريكي، كما سيعرض الفلم الجرائم الإيرانية ضد المصالح الأمريكية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى عرض وثائق تثبت إرتباط إيران بمعظم الجماعات الإرهابية حول العالم .