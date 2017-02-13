الخط العربي يستهوي زوار الجنادرية في بيت مكة المكرمة

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أطلع بيت مكة المشارك في مهرجان الجنادرية 31، زوار الجناح على جماليات الخط العربي …

من خلال مشاركة الخطاطين في جناح يبرز جماليات وفن الخط العربي ويتيح للزوار كتابة اسمائهم على لوحات مميزة.

لاقت تفاعلاً كبيراً من زوار ومرتادي المهرجان ومحبي ومتذوقي فنون الخط.

وأوضح الخطاط أحمد هارون:

أن الخط العربي جذب أنظار العالم بما يحويه من فنون ثقافية متنوعة إبداعية، إضافةً إلى أنه يختلف عن الفنون الأخرى.

حيث يعد فناً مستقلاً له قواعده وأصوله وله رجاله الذين برعوا فيه ونوعوه .

وأشار إلى أن الزوار اطلعوا على عروض الخطاطين، التي جاء من أبرزها كتابة أسماء الزوار على شكل القنديل الموجود على ستار الكعبة المشرفة،

وذلك ما زاد جماله وروعته وأسهم في جذب الكثير من زوار المهرجان.