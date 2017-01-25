الخليج يستأنف تدريباته للباطن ويفتقد خدمات العليوي والمحمد

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الدمام-حمود الزهراني

استأنف فريق الخليج الأول لكرة القدم تدريباته أمس، تحضيراً لمواجهة مضيفه الباطن عصر الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 16 لدوري جميل للمحترفين .

وشهد التمرين انتظام رائد الغامدي المعار من الأهلي في أول تدريباته مع فريقه الجديد، فيما لم يشارك زكريا سامي؛ بسبب تعرضه لنزلة برد، وواصل يونس العليوي وعبد الله المحمد برنامجهما التأهيلي بعد شعورهما في الأيام الأخيرة من معسكر قطر بعودة آلام الإصابة السابقة.

وكان التدريب الذي قاده التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق قد اشتمل على الجوانب اللياقية، وكذلك الفنية من خلال تطبيق اللاعبين عددًا من الجمل الفنية، ثم أجرى الفريق مناورة تكتيكية على كامل الملعب،

واختتم التدريب بتطبيق المهاجمين لتدريب تكتيكي والتسديد على المرمى .

فيما تقرر إجراء الفريق الخلجاوي التدريب الرئيسي على ملعب نادي الترجي، والذي يعتبر نسخة من ملعب الباطن الذي سيحتضن لقاء الجمعة الهام، ومن ثم سيغادر الفريق بعد نهاية التدريب عبر الحافلة إلى حفر الباطن، لإقامة المعسكر للمباراة الهامة.