العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الداخلية : استشهاد العريف يونس أبو راسين نتيجة لغم أرضي في منطقة جازان

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الداخلية : استشهاد العريف يونس أبو راسين نتيجة لغم أرضي في منطقة جازان
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صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه أثناء قيام إحدى دوريات حرس الحدود التابعة لنقطة أمن حدودية متقدمة بمنطقة جازان.

بتنفيذ مهامها فجر اليوم الخميس 5 / 5 / 1438هـ .

تعرضت لانفجار لغم أرضي نتح عنه إصابة العريف بحرس الحدود / يونس محمد علي أبو راسين.

وانتقاله إلى رحمة الله بعد وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.

وقد تم على الفور تنفيذ الإجراءات الأمنية الوقائية اللازمة، والله ولي التوفيق.

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التصنيف: الأولى

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