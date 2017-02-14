الداخلية تختبر سيارة ذكية تكشف المخالفين على بعد 50 متراً

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الرياض ــ البلاد

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن مزايا سيارة أمنية جديدة ستستعين بها في مقبل الأيام ,وأتاح جناح الوزارة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31″، لزوار المهرجان التعرف عن قرب على مزايا الدوريات الأمنية الذكية، التي تصل تكلفة المركبة الواحدة منها إلى مليون ريال.

وقال العقيد الدكتور عبدالعزيز النويصر إن الدورية الذكية تعمل على قطر 50 مترا من جميع الاتجاهات، علاوة على أن السيارة ترصد البلاغات تلقائياً، سيما إذا كانت السيارة المستهدفة مرصودة أمنيناً ،

إذ تستطيع الدورية إيصال إشعار لرجل الأمن بإيقاف المركبة ولفت النويصر إلى أن المركبات الأمنية الذكية تعتمد على ماسح ضوئي للوحات السيارات بإشعار آلي يساعد على إيقاف السيارات المعمم عنها بيسر وسهولة، موضحا أن تكلفة بعض هذه المركبات الآلية تصل إلى مليون ريال لاحتوائها على زجاج وإطارات مضادة للرصاص.