الداخلية تدشن جناح( الله يعطيك خيرها)

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الرياض ــ البلاد

دشن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء محمد بن عبدالله المرعول، بمقر ديوان وزارة الداخلية في الرياض، الجناح الخاص بمبادرة “الله يعطيك خيرها” التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين، نيابة عن وكيل وزارة الداخلية الدكتور احمد بن محمد السالم.وأعرب المدير التنفيذي لمبادرة “الله يعطيك خيرها” الأستاذ سليمان المنصور عن شكره وتقديره لمقام وزارة الداخلية على الاهتمام الكبير الذي توليه للمبادرة منذ إطلاقها قبل نحو ثلاث سنوات، وقال: إننا في المبادرة نخص بالشكر والتقدير الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه اللا محدود وتوجيهاته في تعظيم عقوبة المخالفين للأنظمة المرورية. واستعرض المنصور تجربة مبادرة “الله يعطيك خيرها” منذ بدايتها، مؤكدًا أن المبادرة نجحت في تغيير أسلوب التوعية عبر الرسالة السهلة والأرقام المعبرة.وأضاف أن مبادرة “الله يعطيك خيرها” حظيت بموقع متميز بتوجيهات ودعم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز بالدور المهم الذي يقوم به شركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص من أجل الوصول بالمبادرة إلى شرائح واسعة من أفراد المجتمع.