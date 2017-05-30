العدد 21950 30 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الداخلية: تعرض دورية أمن لانفجار عبوة ناسفة وإصابة رجلي أمن

0 تعليق 15 مشاهدة
الداخلية: تعرض دورية أمن لانفجار عبوة ناسفة وإصابة رجلي أمن
شارك عبر واتساب

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، عن تعرّض دورية أمن لانفجار عبوة ناسفة (I.E.D) أثناء تأديتها مهامها بالقرب من دوار حي الريف ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، عند الساعة السابعة والنصف من صباح أمس الاثنين الموافق 3 / 9 / 1438هـ.

وقال المتحدث الأمني، إنّ الانفجار أدى إلى إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات الأمنية إجراءات التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.

الوسوم:, ,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق