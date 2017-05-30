الداخلية: تعرض دورية أمن لانفجار عبوة ناسفة وإصابة رجلي أمن

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أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، عن تعرّض دورية أمن لانفجار عبوة ناسفة (I.E.D) أثناء تأديتها مهامها بالقرب من دوار حي الريف ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، عند الساعة السابعة والنصف من صباح أمس الاثنين الموافق 3 / 9 / 1438هـ.

وقال المتحدث الأمني، إنّ الانفجار أدى إلى إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات الأمنية إجراءات التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.