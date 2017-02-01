الدارة تشارك في مهرجان الصحراء بــ 50 صورة للمستشرقين

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حائل – البلاد

شاركت دارة الملك عبد العزيز في مهرجان الصحراء الدولي العاشر بمتنزه المغواة الترفيهي بحائل بمعرض مصور تحت عنوان ” الحياة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ” .

وأوضح المشرف على جناح دارة الملك عبدالعزيز بالمهرجان تركي عبدالرحمن القميزي، أن الجناح يعرض ما يقارب 50 صورة للمستشرقين والرحالة الذين قاموا بتوثيق جوانب من الحياة في الجزيرة العربية ومنهم المصورة قيرترود بيل التي زارت مدينة حائل عام 1914 ، وبيرترام توماس أول أجنبي يعبر الربع الخالي في العام 1931م ،ووليم شكسبير الذي قام برحلات متعددة في وسط وشرق الجزيرة العربية في العام 1905م ،والبريطاني هاري سان جون فيلبي أشهر المصورين الذي أسلم وغير اسمه إلى “عبد الله فيلبي” وعمل مستشاراً للملك عبد العزيز – رحمه الله – حتى آخر حياته وتعلم التصوير الفوتوغرافي في البصرة خلال الحرب العالمية الأولى وكان ممن عبر الربع الخالي عام 1932م وهو من أكثر المصورين وفرة في الإنتاج،وجيرارد ليشمان ،و لورنس العرب .