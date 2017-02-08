الدبل للاعبي الاتفاق: لن نقبل التراخي من أي لاعب

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وعد لاعبو الاتفاق رئيس المادي خالد الدبل بتقديم مستوى ونتيجة مغايرين تماماً، عما خرجا به في مباراة الفريق الماضية أمام الباطن، والتي خسرها الفريق.

وشدد الدبل في كلمته للاعبين على أنه يثق في قدراتهم وانسجامهم مع الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوان جاريدو،

لافتاً في الوقت نفسه إلى هذا الانسجام لن تكون له قيمة ما لم تسبقه الروح القتالية الدافعة للفوز، واسترجع الدبل مع اللاعبين شريط الأحداث التي مرّ بها الفريق في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى،

مشيراً إلى أن الصعود تحقق بالعزيمة وتضافر الجهود وشعور اللاعبين بقيمة شعار النادي، رغم صعوبة المرحلة التي مرّ بها،

وأضاف: الاتفاق نادٍ كبير له قيمته، وتاريخه، ورجالاته، وجماهيريته، ولا يوجد اتفاقي يقبل أن يكون وضع الفريق كما كان عليه في مواجهة الباطن.

نحن نتفهم أن الخسارة في كرة القدم واردة، ونتقبلها كخيار من خيارات المنافسة، لكن ما لا يمكن القبول به هو عدم القتالية والتراخي. وجدد الدبل ثقته في اللاعبين بأن يمسحوا الصورة السيئة التي كانوا عليها في مواجهة الباطن في مواجهة الفتح المقبلة.