الدحيم تحت منظار الملكي

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جدة- عبد العزيز عركوك

علمت” البلاد ” من مصادرها أن الأهلي يفكر جديا في التعاقد مع مدافع الاتحاد عمار الدحيم – الذي دخل الفترة الحرة- على الرغم من حصوله على عرض من الإدارة الاتحادية والاتفاق على العديد من البنود،

إلا أن اللاعب أجلّ موضوع التوقيع لحين الانتهاء من إجراء عملية الرباط الصليبي، بعد تعرضه للإصابه في مواجهة الوحدة.

هذا وقد أعلن الشريك الطبي لنادي الاتحاد مغادرة اللاعب عمار الدحيم يوم أمس إلى اسبيتار في قطر، لإجراء الفحوصات الطبية النهائية، ‏ومن المتوقع أن يجري العملية غدا .