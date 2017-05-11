الدكتورة نهاد الجشي تفتتح معرض (نقطة ) للفنانة التشكيلية إيمان الجشي
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الدمام- حمود الزهراني
في ليلة شرقاوية وفي مساء مميز ووسط حضور مميز من كبار الفنانين والتشكيليين والمثقفين والمهتمين والنقاد وعدد من الشخصيات الاجتماعية في المنطقة الشرقية تقدمهم الفنان عبدالله المرزوق والكاتب والشاعر احمد الملا والناقد السوري يوسف شغري والاستاذ طالب المطاوعة والفنانه خلود ال سالم ومهدية ال طالب افتتحت الدكتورة نهاد الجشي عضو مجلس الشورى معرض نقطة للفنانة التشكيلية إيمان الجشي وذلك على صالة تراث الصحراء بالخبر مساء امس الاول وهو المعرض الشخصي للفنانه ايمان الجشي والذي سوف يستمر حتى الاربعاء القادم ويعرض فيه 50 لوحة فنية تشكيلية وقد شهد المعرض خلال اليومين الماضية حضور مميز حيث يحضى بأشادات الحضور والزوار الذين عبروعن انطباعاتهم الجيدة حول المعرض مبدين سعادتهم بما شاهدوه من روعة لهذا الفن التشكيلي المميز.
الوسوم:إيمان الجشي, معرض, نقطة
التصنيف: فنون
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