الدولار يتجه صوب رابع هبوط أسبوعي قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

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لندن -رويترز

ارتفع الدولار قليلا امس الجمعة في الوقت الذي تعثر فيه قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية ليتجه صوب تسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي في أسوأ أداء له فيبداية عام منذ ثلاثة عقود.

وتضررت العملة الأمريكية بشدة من مخاوف تتعلق بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم توضيح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع للموعد المرجح للزيادة القادمة لأسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره زيادة بواقع 175 ألف وظيفة في يناير كانون الثاني وهي تقديرات إذا صحت فمن المرجح أن تكون قوية بما يكفي لمنح الأسواق الثقة في الرهان على زيادة أسعار الفائدة بحلول يونيو على الأقل.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.15 في المئة مع قدوم معظم الزيادة من ارتفاع نسبته 0.3 في المئة إلى 113.13 ين مع إقدام بنك اليابان المركزي على خطوة مفاجئة لخفض عائدات السندات الحكومية.

ويتجه اليورو صوب تسجيل مكاسب للأسبوع السادس في سبعة أسابيع عند 1.0745

دولار وكان قد ارتفع إلى 1.0829 دولار بعد المؤشرات التي ظهرت في الآونة الأخيرة على ارتفاع النمو والتضخم في منطقة اليورو.

وانخفض الجنيه الاسترليني دون 1.25 دولار وإلى 86 بنسا لليورو ويتجه صوب تسجيل هبوط بنحو واحد في المئة في أسبوع.