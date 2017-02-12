العدد 21936 16 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الدولار يواصل ارتفاعه بفعل خطة ترامب

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الدولار يواصل ارتفاعه بفعل خطة ترامب
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واشنطن ــ وكالات

صعد الدولار الأميركي ألي أعلى مستوى في 11 يوما أمام سلة من العملات المنافسة الكبرى مع استمرار تفاؤل المستثمرين بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستصلح السياسة الضريبة قريبا.

وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.2 بالمئة إلى 100.800 قرب اعلى مستوى في 11 يوما الذي بلغ 101.010 في التعاملات الصباحية.

وقال محللون ان وعد ترامب الخميس بخطة إصلاح ضريبي سيعلنها خلال أسبوعين أو ثلاثة ما زال يعطي دعما للدولار أمام معظم العملات الكبرى المنافسة.

وانخفض الدولار لفترة وجيزة إلى اقل مستوى خلال الجلسة أمام العملة اليابانية عند 112.87 ين خلال مؤتمر صحفي بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 1.0631 دولار وهو مستوى يقترب من الأدنى في أكثر من ثلاثة أسابيع والذي بلغ 1.0608 دولار قبل المؤتمر الصحفي.

وارتفع الدولار نحو 0.2 بالمئة أمام الين إلى 113.40 ين وهو مستوى غير بعيد عن الذي لامسه في وقت سابق والذي بلغ 113.85 ين.

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التصنيف: اقتصاد

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