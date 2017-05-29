الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع

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استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع، بعدما صعد بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الفورية ليظل عند 1267.01 دولار للأوقية (الأونصة).

وقفز المعدن الأصفر 0.9 بالمئة يوم الجمعة ليلامس أعلى مستوياته منذ الأول من مايو عند 1269.50 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1266.9 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامست الفضة أعلى مستوى منذ 28 أبريل عند 17.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة بينما لم تسجل تغيرا يذكر في أحدث قراءة لها عند 17.36 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 958.30 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 793 دولارا للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 796.70 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.