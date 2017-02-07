العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الذهب يهبط من أعلى مستوى في 3 أشهر

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الذهب يهبط من أعلى مستوى في 3 أشهر
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واشنطن ــ وكالات

هبط الذهب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر كان قد حققه في جلسة سابقة، بالرغم من الطلب المتزايد عليه كملاذ آمن، بفعل ارتفاع الدولار الأميركي. وانخفض سعر المعدن النفيس بمقدار 0.1% ليصل إلى 1.234.20 دولار للأونصة

وكان الذهب قد حقق أعلى سعر له منذ 11 نوفمبر 2013، عند 1.235.73 دولار للأونصة في جلسة امس الاول الاثنين.
وارتفعت عقود الذهب 0.32% عند سعر 1.236.20 للأونصة.
يأتي ذلك بينما ارتفع الدولار بمدقار 0.1% محققا سعر 100.030 أمام سلة العملات الرئيسية.
وتأثرت العملة الأميركية بتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فلاديلفيا باتريك هاركر الذي قال انه سيطرح رفع الفائدة الأميركية خلال احتماع مجلس البنك الاتحادي في مارس المقبل، إذا استمر النمو في الوظائف والأجور.

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التصنيف: اقتصاد

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