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يفتتح رئيس جمهورية أذربيجان الدكتور إلهام علييف، مساء اليوم الجمعة، رسميًا منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية حتى الـ23 من شهر مايو الجاري.

بحضور رؤساء عشر دول إسلامية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الوفد السعودي المشارك في الدورة، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز.

ويشارك في حفل الافتتاح الذي يستمر لمدة ساعتين خمسة آلاف شاب وشابة إضافة إلى 1200 شخص من المتطوعين المحليين.

ويستعرض حفل الافتتاح الثقافة الأذربيجانية والإسلامية على حد سواء من فلكلور وعرض مرئي يستعرض الدورات السابقة حتى الدورة الحالية

“باكو2017” وكذلك استعراض القصة التاريخية لإنطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة في باكو.

إضافة لكلمات للجنة العليا المنظمة للدورة والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ودخول طابور الدول المشاركة ورفع العلم وإيقاد الشعلة الرياضية.

ويشارك في الدورة أكثر من ستة آلاف رياضي يمثلون 54 دولة من ثلاث قارات سيتنافسون على 20 فعالية في الملعب الأولمبي بالعاصمة باكو.