الرئيس الأمريكي: العلاقات مع البحرين لن تكون متوترة بعد الآن

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أكد فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أثناء لقائه مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، اليوم بالرياض ، أن علاقات البلدين ستقوى، ولن تشهد أي توتر بعد الآن.

وقال فخامته عقب اللقاء:” العلاقات بين بلدينا رائعة، وإن كان قد شابها بعض التوتر.. لكن لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة.. سنقيم علاقة طويلة المدى ، واتطلع بشدة إلى هذا.. فهناك الكثير من القواسم المشتركة”.