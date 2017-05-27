الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن تهنئته للمسلمين بشهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان بأنه اجتمع والحلفاء في الرياض على إيصال رسالة مؤكدة بالشراكة من أجل السلام والأمن والرخاء للعالم.

وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب شركائها في الحرب ضد الإرهاب والأيدولوجية الداعمة له

مضيفا أن “هذا ما يجعلنا أكثر تصميمًا على ألا ندخر أي إجراء يمكن لنا من خلاله ضمان مستقبل الأجيال القادمة في التحرر من هذه الآفة”.