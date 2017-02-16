الرئيس التركي يزور المسجد النبوي

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المدينة المنورة- واس

زار فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا مساء أمس المسجد النبوي حيث أدى الصلاة فيه , وتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلى صاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال فخامته عند مدخل الحرم النبوي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالعزيز الفالح، وقائد قوة المسجد النبوي العميد عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وكان فخامته قد وصل إلى المدينة المنورة أمس وكان في استقبال فخامته في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالله بن سعيد القحطاني,

ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد, ومدير المطار محمد الفاضل, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.