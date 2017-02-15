الرئيس التركي يصل المدينة المنورة

شارك عبر واتساب

وصل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى المدينة المنورة اليوم.

لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم, وعلى صاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال فخامته في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالله بن سعيد القحطاني.

ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني.

ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد.

ومدير المطار محمد الفاضل, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.