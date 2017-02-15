الرئيس التركي يغادر الرياض

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الرياض- واس

غادر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا والوفد المرافق له الرياض مساء أمس.

وكان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ،

ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي،

وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان ، ومندوب من المراسم الملكية.