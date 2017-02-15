العدد 21939 19 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الرئيس التركي يغادر الرياض

0 تعليق 102 مشاهدة
الرئيس التركي يغادر الرياض
شارك عبر واتساب

الرياض- واس

غادر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا والوفد المرافق له الرياض مساء أمس.

وكان في وداع فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ،

ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي،

وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان ، ومندوب من المراسم الملكية.

الوسوم:,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق