الرئيس اللبناني يؤيد إقامة مناطق آمنة في سوريا

شارك عبر واتساب

بيروت- وكالات

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم عبر إقامة مناطق آمنة في سوريا لاستقبالهم، بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وقال عون خلال استقباله مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في قصر بعبدا: “لبنان بدأ مرحلة النهوض على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها والانعكاسات السلبية على اقتصاده نتيجة اللجوء السوري، ولاسيما أن عدد اللاجئين فاق المليون ونصف المليون لاجئ”.

وأضاف عون: “لبنان لن يجبر اللاجئين على العودة إلى سوريا في ظروف أمنية غير مستقرة”.. “لكن لا بد من عمل دولي جامع لإيجاد المناخ المناسب لتسهيل العودة، لأن بقاءهم في لبنان لا يمكن أن يدوم إلى الأبد، خصوصا أن ظروف عيشهم على الأراضي اللبنانية ليست مريحة”.وشدد عون على “أهمية نجاح الحل السياسي الذي يعد له حاليا مع الاستمرار في مواجهة الإرهابيين أينما وجدوا”.

من جهته أكد غراندي أن المفوضية تواصل التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة كافة، وتبحث مع الحكومة السورية وضع مخططات لعودة تدريجية للراغبين في العودة، مشيرا إلى المفوضية رعت برنامجا مع عدد من الدول لاستضافة لاجئين سوريين، وتحققت حتى الآن استضافة 30 ألف عائلة في كندا وأمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنه “سيقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا” لحماية الفارين من العنف هناك، مشددا على أن أوروبا ارتكبت خطأ بقبول ملايين اللاجئين.