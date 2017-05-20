الرئيس المصري يصل إلى الرياض

شارك عبر واتساب

وصل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم ، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي أمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم في جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ،ومندوب عن المراسم الملكية.