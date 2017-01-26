الرئيس المكسيكي يلغي لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب
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أعلن الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو، اليوم (الخميس)…
أنه ألغى زيارته لواشنطن، حيث كان مقرراً أن يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 31 يناير.
وكتب بينا نييتو على تويتر: “أبلغت البيت الأبيض هذا الصباح أنني لن أحضر اجتماع العمل المقرر الثلاثاء”.
Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS.
— Enrique Peña Nieto (@EPN) January 26, 2017
وفي وقت سابق، دعا ترمب نظيره المكسيكي إلى إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة في حال كان يرفض دفع كلفة بناء الجدار بين البلدين.
الوسوم:العلاقات الأمريكية المكسيكية
التصنيف: دولية
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