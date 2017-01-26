الرئيس المكسيكي يلغي لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب

أعلن الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو، اليوم (الخميس)…

أنه ألغى زيارته لواشنطن، حيث كان مقرراً أن يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 31 يناير.

وكتب بينا نييتو على تويتر: “أبلغت البيت الأبيض هذا الصباح أنني لن أحضر اجتماع العمل المقرر الثلاثاء”.

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 26, 2017