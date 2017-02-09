الرئيس اليمني : لن تحكمنا إيران وسنرفع العلم فوق معقل الحوثيين

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صنعاء- وكالات

تعهد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ، برفع علم بلاده على معقل جماعة الحوثي بمحافظة صعدة (شمال)، مشيرا إلى أن “إيران لن تحكم” اليمن. جاء ذلك في كلمة ألقاها هادي، الثلاثاء، في احتفالية جماهيرية بمحافظة جزيرة سقطرى، جنوبي اليمن، التي وصل إليها الاثنين، في ثاني زيارة له منذ توليه الرئاسة في فبراير 2012.

وقال هادي إنه “لن نسلم اليمن للانقلابيين وإن إيران وأدواتها لن تحكمها مهما كلف ذلك”.

وجدد هادي في كلمته عزمه رفع علم الجمهورية اليمنية فوق جبال “مران” بمحافظة صعدة، مسقط رأس عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين.

وأضاف: “لن تضيع دماء شهداءنا هدرا، ولن نخذل شعبنا، وسنبني اليمن الاتحادي الجديد”. ووجه هادي في كلمته الحكومة بتنفيذ جملة من المشاريع الخدمية بمحافظة جزيرة سقطري في مقدمتها توفير 2 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وإصلاح الشبكة الداخلية.

كما وجه هادي، بسرعة فصل المؤسسات الحكومية في سقطرى التي لا زالت تتبع محافظ حضرموت، وتأسيس العمل فيها كمحافظة بصلاحيات إدارية مستقلة كبقية المحافظات. وكانت سقطرى تتبع إدارياً محافظة حضرموت شرقي اليمن، قبل أن يصدر هادي في أول زيارة له إلى سقطرى في أكتوبر 2013 قراراً بإعلانها محافظة مستقلة.

ووجه هادي الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات والهيئات الخيرية على كل ما يقدموه لسقطرى من دعم ومساندة في مختلف المجالات.