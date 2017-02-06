الرائد يخفض أسعار ديربي القصيم
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بريدة- البلاد
وافق مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة عبدالعزيز التويجري على تخفيض أسعار تذاكر لقاء الرائد والتعاون. ويلتقي الرائد مع التعاون يوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح نادي الرائد عبر حسابه الرسمي بشبكة “تويتر”، أن ذلك يأتي تقديراً للجماهير الرياضية، وتحفيزاً لهم؛ من أجل حضور الديربي.
وجاءت الأسعار كالتالي:الدرجة الأولى: 20 ريالًا- الدرجة الثانية: 15 ريالاً- المنصة الرئيسية: 200 ريال.
الوسوم:التعاون, الرائد, ديربي القصيم
التصنيف: الرياضة
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