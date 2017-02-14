الرابطة تقيم مسابقة الماهر بالقرآن في مصر

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جدة -إبراهيم المدني

نظمت رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع الأزهر الشريف في قاعة الفسطاط بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر في جمهورية مصر، حفل مسابقة حسن شربتلي للماهر بالقرآن، بمشاركة 268 متسابقاً.

وقال الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بصفر: إنه تنفيذاً لتوجيه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، أقامت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم مسابقة قرآنية اشتملت على أربعة فروع هي: حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشرة، وحفظ القرآن مع الجزرية، وحفظ القرآن كاملاً مع معاني الكلمات وحفظ القرآن لأقل من 10سنوات. وكونت لجنة تحكيم لفعاليات هذه المسابقة من ستة أعضاء.

وأشار الدكتور بصفر إلى أنه أقيم احتفال تكريمي للمتسابقين حضره الشيخ علي خليل نائباً عن الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف نائباً عن معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم وعلومه بجامعة الأزهر وعضو المجلس العلمي للهيئة العالمية وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داوود أستاذ علم اللغة في كلية الآداب جامعة قناة السويس وسعادة الأستاذ أحمد سعودي المدير العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وأعضاء لجنة التحكيم,

وعدد من العلماء والمهتمين بالعمل القرآني, وجمع من المواطنين والطلاب وأولياء أمورهم. مؤكدا أهمية الدور الكبير الذي تقوم به رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم من خلال تقديم خدمات جليلة تجاه الحفظة والدارسين لكتاب الله عز وجل.

وألقيت عدد من الكلمات عبر فيها المتحدثون عن دور رابطة العالم الاسلامي والهيئة العالمية في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته على مستوى العالم، وشكروا أبناء الشيخ حسن شربتلي على اهتمامهم بالمسابقة ومواصلة دعمهم لها وهنأوا الطلاب الفائزين وحثوهم على بذل المزيد من الجهد في حفظ وإتقان القرآن الكريم,

وأشادوا في كلماتهم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مجال تعليم القرآن ونشره على كافة ابناء الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض, وفي الختام وزعت الدروع على كبار ضيوف الحفل والجوائز والهدايا على الفائزين في المسابقة.