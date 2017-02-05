الرابطة تقيم مسابقة قرآنية في إيطاليا

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جدة – إبراهيم المدني

نظمت رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع الهيئة الإيطالية للقرآن الكريم، مسابقة قرآنية في إيطاليا, شارك فيها 125 متسابقاً ومتسابقة، وقال الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بصفر: إنه تنفيذاً لتوجيه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي معالي الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، أقامت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم مسابقة قرآنية في إيطاليا. واشتملت على ستة فروع هي: حفظ القرآن كاملاً, وخمسة عشر جزءاً, وعشرة وخمسة وثلاثة أجزاء, وجزءاً واحداً, وأشرف على فعاليات هذه المسابقة لجنة تحكيم مكونة من ستة أعضاء.

وأشار الدكتور بصفر إلى أنه بعد التصفيات النهائية أقيم احتفال تكريمي للمشاركين في المسابقة، حضره فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية سابقاً وعدد من أئمة المراكز الإسلامية والشيخ عبد الرحمن العوسي مندوب الهيئة العالمية, وجمع من المواطنين إلى جانب الطلاب وأولياء أمورهم، بدأ الحفل بتلاوة من الذكر الحكيم, ثم ألقيت بعض الكلمات عبر فيها المتحدثون عن سعادتهم بحضور هذه المناسبة الكريمة, وهنأوا الطلاب الفائزين في المسابقة وحثوهم على الالتزام بأخلاق وآداب القرآن الكريم, ومواصلة حفظه وإتقانه, وأعربوا عن سعادتهم بالتطور المستمر في مسابقة القرآن في إيطاليا من عام إلى عام.

وأشادوا بجهود رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية في خدمة القرآن ورعاية حفظته على مستوى العالم, ونوهوا بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأبناء الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض, وفي ختام الحفل وزعت الجوائز على الفائزين والفائزات من الحفاظ.