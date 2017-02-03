الراشد يرفع الشكر لخادم الحرمين وولي العهد

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الرياض – واس

رفع معالي الأستاذ حمد بن خلف الراشد شكره وامتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

وأبدى معاليه اعتزازه بالثقة السامية الكريمة وتشرفه لخدمة وطنه وقيادته مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكل إليه من مهمة وفق توجيهات وإشراف سمو وزير الداخلية – حفظه الله –

وحرصه على بذل الجهود كافة بكل تفان في سبيل خدمة أمن واستقرار هذا الوطن الكريم في ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله .