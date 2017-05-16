الربيعة : أهداف الصحة رفع متوسط العمر من 74 إلى 80 عاما

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الرياض- البلاد

قال معالي وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة إن الوزارة تسعى لأن تتحول إلى جهة معززة للصحة بدلاً من أن تقدم خدماتها للمرضى وأن يكون الوعي الصحي سبب رئيسي في حياة صحية للجميع.

وأضاف الربيعة أن أحد أهداف وزارة الصحة في رؤية 2030 هو السعي إلى رفع معدل متوسط العمر من 74 عاماً إلى 80 عاماً مبدياً فخره بإبداع شباب وفتيات المملكة وتفاعلهم مع الجائزة وهو ما يعكس الطاقات الهائلة لأبناء الوطن.

وبين خلال رعايته مساء أمس الأول حفل تكريم الفائزين في جائزة “وعي” أن الجائزة شهدت تفاعلاً لافتاً حيث تجاوز عدد المشاركات 4000 مشاركة في مختلف مسارات الجائزة لافتاً أن تغيير الأنماط الصحية هدف رئيسي ومهم لتحقيق حياة صحية خالية من الأمراض المزمنة التي تفتك بالكثير حيث يعد السكري أكبر مسبب للعمى وأيضا فقدان الأطراف في المملكة،ومشدداً على ضرورة تغيير بعض الممارسات البسيطة ليحقق المجتمع نمط حياة صحي.

وتخلل الحفل إعلان أسماء الفائزين بالجائزة حيث تم تكريمهم من معالي وزير الصحة.

وكانت الوزارة قد أطلقت مؤخراً جائزة (وعي) وهي مسابقة جماهيرية لجميع أفراد المجتمع، هدفت إلى مشاركة الجميع في رفع الوعي الصحي مما سيحد من الإصابة بالأمراض ويزيد النشاط، والإنتاج الوظيفي.