شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

رعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس، حفل تخريج أكثر من 1400 طبيب وممرض وصيدلاني يمثلون الدفعة 20 الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، وذلك في حفل تخرجهم في الصالات الخضراء في الرياض . وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده في كلمة له خلال الحفل المقام بهذه المناسبة، إن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحتل موقعاً مهماً في خريطة المجال الصحي مشكلةً واحدة من أهم الركائز لتنمية القوى البشرية في المجال الصحي وهو ما جعل “الهيئة” تتوسع في حجم أعمالها لتلبي المطالب المتزايدة والتوظيف الفاعل للأعداد المتنامية من الأطباء والطبيبات السعوديين . وأعرب معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من جهته في كلمة له عن شكره للجهود التي بذلتها هيئة التخصصات الصحية، مبينا أن ما قامت به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من جهود في مجال التدريب للتخصصات الصحية من خلال اضطلاعها بمنح شهادة الاختصاص السعودية تستحق الإشادة والفخر بهذه المؤسسة العلمية المهنية الاكاديمية لتواصل الهيئة تقديم برامجها التدريبية والتوسع فيها بكل جدارة واقتدار.