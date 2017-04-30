الربيعة يلتقي جيلمور وتومبسون

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جنيف-واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خلال تواجده لتمثيل المملكة في اجتماع رفيع المستوى للمانحين الخاص باليمن الخميس الماضي بجنيف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيت جيلمور، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المقر الأوروبي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل .

وأطلع الدكتور عبدالله الربيعة كيت جيلمور خلال اللقاء على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في العالم خصوصًا اليمن، والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية كما ناقش الجانبان الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن مثل إيقاف ومنع دخول المساعدات الإنسانية أو نهبها ، وتم التطرق إلى بعض المشاريع المشتركة والقائمة في اليمن وكذلك الحديث عن مشاريع مستقبلية في عدة مناطق مختلفة حول العالم.

كما التقى معاليه نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة لورا تومبسون ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المقر الأوروبي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل .

وجرى خلال اللقاء بحث تطوير المشروعات المشتركة و فتح آفاق عمل جديدة في الدول المنكوبة و توسيع مجالات الشراكة لتشمل تبادل الخبرات و المعلومات الحيوية في العمل الإنساني.