الربيعة يلتقي ممثلة اليونيسيف في اليمن

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الرياض- واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض أمس ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف ) في اليمن ميريتشيل ريلانيو .

وأطلع الدكتور عبدالله الربيعة ميريتشيل ريلانيو على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين بالعالم خصوصًا في اليمن، وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المهمة في مجال العمل الإنساني خاصة ما يتعلق بتعليم الأطفال ودعم الرعاية الصحية لهم ، وتطلعا لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بينهما .

وقالت ممثلة المنظمة في تصريح صحفي عقب الزيارة “:إن اليونسيف لديها شراكة مع المركز منذ تأسيسه، فالشراكة الأولى كانت في عام 2015 م في جيبوتي لدعم اللاجئين اليمنيين هناك، ونحن سعيدون بتلك الشراكة ولقد تعلمنا الكثير من خلالها ونعد شراكتنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة مفيدة جدًا”.

وأشارت إلى أن المنظمة عقدت شراكة أخرى مهمة مع المركز في اليمن، في مجالات الصحة وتنقية المياه وحماية الطفل بشكل رئيسي، ولقد تم الانتهاء الآن من البرنامج ، ونتطلع الى شراكة جديدة هذا العام، مضيفةً أن المركز يعد لاعبًا مهمًا في المنطقة وخاصة في اليمن لأن الوضع الحالي هناك يواجه عدة صعوبات في الأمن الغذائي والنقص في المياه الصالحة للشرب وغيرها، وللمركز دور أساسي في اليمن في جوانب عدة منها تزويد الأطفال باللقاحات اللازمة وتنقية المياه الخاصة باستخداماتهم و دعم النظام الصحي لهم وبالتالي شراكتنا مهمة بهذا الخصوص.