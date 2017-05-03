الرمز يدعم الملكي بـ16 مليونا

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جدة- البلاد

علمت “البلاد” أن مجلس إدارة نادي الأهلي ، تلقى دعما ماليا من رئيس أعضاء الشرف، الأمير خالد بن عبد الله ، بلغت قيمته 16 مليون ريال ، وذلك من أجل إنهاء بعض المستحقات للاعبين ومدربين سابقين، وأندية أجنبية. وأصبح بذلك نادي الأهلي بعيدا كل البعد عن القضايا التي قد تدخله في نفق مظلم. ويأتي دعم الأمير خالد بن عبد الله، من منطلق عشقه وحرصه على إنهاء الالتزامات المفروضة على الأهلي؛ لخلق بيئة عمل جيدة لأي رئيس يحظى بشرف كرسي رئاسة النادي. من جهة أخرى، أجري الفريق الأهلاوي تدريبا على ملعبه، وذلك ضمن الاستعداد لختام مباريات دوري جميل للمحترفين، أمام فريق التعاون والمقرر لها غدا .