الروماني تيدور يقود الدانة الموسم القادم

شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

اتفقت إدارة نادي الخليج، مع المدرب الروماني إيسبو تيدور (42)عاما؛ لكي يتولى الإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل، حيث من المقرر وصول تيدور إلى مدينة سيهات الأسبوع المقبل، لتوقيع العقد الرسمي، ورسم خارطة الصعود مجدداً لدوري جميل؛ عبر اجتماعات مع الجهاز الإداري لكرة القدم. يذكر أن المدرب تيدور الذي يحمل شهادة البرو، لديه خبرة واسعة في الكرة السعودية، فبعد أن بدأ مسيرته بتدريب أندية رومانية منذ عام 2005 حتى 2010 ، خاص تيدور تجربة مميزة مع نادي الاتفاق؛ حيث تولى تدريب الفريق الأولمبي منذ عام 2010 حتى 2012، ثم عاد مجدداً في عام 2014 ودرب الفريق الأولمبي، والفريق الأول ، بعد ذلك أشرف تيدور على تدريب نادي الشعلة عام 2015 .