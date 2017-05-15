الرياض تستضيف مؤتمر المدن الذكية

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الرياض ــ البلاد

تستضيف مدينة الرياض فعاليات “المؤتمر السعودي الأول للمدن الذكية” الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض إنتركونتننتال، اعتباراً من الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة ايام بمشاركة 40 خبيرا من المملكة وأمريكا وكندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية.

وقال بيان للوزارة ان هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ مبادرة “تطبيق مفاهيم المدن الذكية في المدن السعودية” وهي احدى مبادرات برنامج التحول البلدي، الذي تبنته الوزارة وأقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كأحد مكونات برنامج التحول الوطني 2020، وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأشار البيان إلى أنه سيتم على هامش المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم التنفيذية مع عدد من كبريات الشركات العالمية في مجال المدن الذكية، كما ينظم حوار حول المدن الذكية يتناول احتياجات المواطنين والخدمات التطبيقية الذكية وفرص العمل المتاحة.