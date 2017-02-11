الريان و النهضة لنصف نهائي تصفيات الصالات

شارك عبر واتساب

الدمام-البلاد

تأهل ناديا الريان و النهضة لنصف نهائي التصفيات (المجمعة) المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي (2016-2017م)، المقامة حالياً على صالة نادي النهضة بمدينة الدمام ،

وجاء تأهل نادي الريان بعد تغلبه على نادي الأنصار بنتيجة 9-5 ، متصدراً للمجموعة الأولى ب9 نقاط ، فيما جاء تأهل نادي النهضة ثاني المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد انتصاره على نادي الخويلدية بنتيجة 10-0 في ختام مباريات الدور التمهيدي لمنافسات المجموعة الأولى .

وعلى نفس الصعيد يتحدد اليوم الطرفان المتأهلان من المجموعة الثانية في ختام مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات ذاتها، وذلك بإقامة مواجهة واحدة تجمع نادي الرياض بنظيره نادي طويق.

يذكر أن التصفيات تحظى بدعم و متابعة مباشرة من رئيس اتحاد كرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت، ورئيس لجنة المسابقات، الدكتور خالد المقرن .